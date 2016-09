La comissió BPA proposa als accionistes majoritaris comparèixer durant la segona quinzena del mes vinent

Els accionistes majoritaris de BPA, els germans Ramon i Higini Cierco, han estat cridats per comparèixer durant la segona quinzena d’octubre davant de la comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera. Els consellers generals suggeriran les dates del 21 i el 28 d’octubre als Cierco.

Els accionistes havien acceptat la petició de la comissió de comparèixer i ho havien de fer aquest setembre, encara que no s’havia tancat la data. Ahir, el president del comitè, el conseller general demòcrata Ladislau Baró, va traslladar a la resta de membres la petició que havien realitzat els accionistes majoritaris,