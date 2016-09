Una empresa d'implants dentals obre delegació a la Seu

Archimedes Pro s’ha instal·lat al polígon industrial de la ciutat des d’on donarà feina a cinc persones, quatre d’elles de la comarca de l’Alt Urgell

L’empresa Archimedes Pro, assentada a Escaldes-Engordany i dedicada als implants dentals, ha decidit obrir una delegació a la Seu d’Urgell per evitar haver de passar per la duana i poder fer arribar així el material a països estrangers més ràpidament. Segons van explicar ahir fonts de l’empresa, “les pròtesis són productes a mida que ens obliguen a tenir uns terminis d’entrega de menys de 48 hores, cosa que des d’Andorra, amb els tràmits duaners al mig, no ens era permès”.

És per això que no descarten traslladar tot el sector productiu a la capital alturgellenca, segons van assegurar, i ser presents