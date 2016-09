Les autoritats educatives de Xile i Costa Rica s'obren a col·laborar amb el sistema educatiu del país

El ministre d’Educació, Èric Jover, va donar a conèixer ahir a la ministra d’Educació de Costa Rica, Sonia Marta Mora Escalante, i a la viceministra de Xile, el sistema educatiu andorrà durant una visita a les escoles de segona ensenyança d’Ordino i Encamp. Les representants educatives d’aquests dos països americans van mostrar molt interès en l’escola andorrana i el seu caràcter plurilingüe així com en l’aprenentatge per projectes transversals associats a la reforma Permsea. A més van manifestar la seva voluntat que en el futur hi pugui haver col·laboracions entre els seus respectius sistemes educatius i el del Principat.

