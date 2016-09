Govern descarta fer més controls als transportistes espanyols

L’executiu afirma que la vigilància per si duen l’autorització per entrar al país serà rutinària

Andorra no incrementarà els controls als transportistes espanyols per comprovar si duen l’autorització obligatòria per entrar al país, tal com marca l’acord bilateral entre els dos Estats. L’executiu del Principat ha anunciat que multarà els camioners que no la portin a partir del proper 1 d’octubre. Es tracta d’un tràmit que tots els professionals, tant andor­rans com espanyols, han de realitzar des de fa vora dos anys i que des del país del sud no s’hauria estat complint amb l’escrupolositat reglamentària. Així ho ha certificat el Govern, que per aquesta raó ha decidit adoptar una actitud més ferma després de