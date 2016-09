Afirmen que podrien haver estat “víctimes col·laterals d’uns interessos aliens” i que totes dues causes no

es poden separar

Gestors i directius encausats pel cas BPA reclamen a la batlle Canòlic Mingorance la nul·litat del procés al·legant la vinculació amb el cas Pujol. A través d’un escrit, entrat la setmana passada a la Batllia i en representació de 20 dels 24 processats, les defenses insten la batlle a reconsiderar la separació de totes dues causes.

En el text, els advocats demanen que s’anul·li l’aute de desglòs de la causa BPA, signat per Mingorance el passat 22 d’agost, en el que assenyalava que els fets denunciats per Higini Cierco durant la seva declaració no tenien relació amb el delicte de blanqueig