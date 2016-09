Aprovat el projecte de llei de supervisió del sector de les assegurances

Jordi Cinca ha explicat que la voluntat és adaptar-se als estàndards normatius internacionals

Actualitzada 14/09/2016 a les 19:37

El Consell de ministres ha aprovat avui, a proposta del titular de Finances, Jordi Cinca, el projecte d'ordenació i supervisió d'assegurances i reassegurances a proposta, que adapta la regulació del sector als estàndards internacionals.



A partir de les recomanacions fetes per organismes avaluadors com el Fons Monetari Internacional i MONEYVAL, s’ha redactat una llei que suposa una reforma integral de la normativa vigent per adaptar-la als criteris que provenen de l’Associació Internacional d’Inspectors d’Assegurances (AIIA) i al règim europeu de Solvència II.



Cinca ha explicat que la regulació fins ara vigent ha complert raonablement bé les funcions que se li van encomanar, tot i així ha resultat ser un marc insuficient per assolir l’objectiu d’avançar cap a la homologació plena del sistema financer andorrà al marc europeu i facilitar la seva consolidació i creixement.



El projecte de Llei té la voluntat d’adaptar el sector andorrà d’assegurances i reassegurances als estàndards normatius internacionals, de la mateixa manera ha de crear un entorn jurídic en el qual les entitats andorranes puguin créixer i sortir a l’exterior.



La llei d’ordenació i supervisió d’assegurances segueix la línia del canvi normatiu dut a terme en altres mercats europeus. En aquest sentit, les tasques d’inspecció i supervisió, realitzades fins ara pel ministeri de Finances, recauran en l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), que es transformarà en l’Institut Nacional Andorrà d’Assegurances i Finances (INAAF) mitjançant una nova llei que dotarà a l’organisme dels recursos necessaris per assolir aquesta nova tasca reguladora més eficient.



El text aprovat avui també suposa un pas endavant pel que fa als requisits de comunicació, informació pública i govern corporatiu que hauran de seguir les entitats asseguradores i reasseguradores, així com les eventuals infraccions i sancions que poden derivar-se d’un incompliment.



En aquest sentit, el nou marc jurídic s’equipara al d’altres països europeus tenint en compte les especificitats locals. Per això, estableix un règim simplificat específic per les empreses asseguradores més petites, que constitueixen una part rellevant del teixit empresarial andorrà.



Es preveu que la Llei entri en vigor l’1 de gener de 2018, donant un període de temps necessari tant a les entitats andorranes com al nou INAAF per adaptar-se als seus requeriments. Tal com ha explicat el ministre Cinca, també cal tenir en compte que el projecte de llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances és el pilar del nou marc legal per al sector assegurador, però que per poder desplegarlo amb tota la seva efectivitat caldrà tramitar lleis i reglaments addicionals en els propers mesos.

#1 millor tard que mai

(14/09/16 20:16)