Som Com Som s'adhereix a una xarxa mundial que lluita per eradicar el VIH

L’associació Som Com Som, que lluita pels drets del col·lectiu GLBTIQ, des d’ahir forma part de l’entitat AIDS Action Europe, que engloba un total de 450 organitzacions no governamentals (ONG) de 45 països d’Europa i de l’Àsia Central. Aquesta xarxa té com a objectiu poder eradicar el virus de la sida. “AIDS Action Europe reuneix la societat civil per treballar cap a una resposta més eficaç a l’epidèmia del VIH a Europa i Àsia Central”, especifica aquesta organització en el seu web.

Per la seva part, Som Com Som “representem la primera associació andorrana vinculada al moviment europeu i asiàtic”, segons