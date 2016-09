Martí es reunirà amb Juncker per definir les especificitats que s'han de "preservar"

Actualitzada 13/09/2016 a les 13:50

El cap de Govern, Toni Martí, ha anunciat que es reunirà, el proper 6 d'octubre, amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. La trobada s'emmarca dins les negociacions per l'acord d'associació amb la UE i la voluntat de Martí és deixar clar "quins són els punts que entenem des d'Andorra que hauríem de mirar de preservar". Martí s'ha mostrat molt optimista en aquest sentit, així com dels fruits de la seva visita a Nova York la setmana vinent, durant l'Assemblea General de l'ONU, pel que fa al tancament de nous Convenis de Doble Imposició (CDI).



El cap de Govern ha fet aquestes declaracions en acabar la reunió amb els agents econòmics i socials per informar-los sobre l'estat de les negociacions amb la UE. Des de la Unió Sindical d'Andorra (USdA) s'han mostrat satisfets perquè entrar a Europa implica la necessitat d'adaptar les lleis laborals i sanitàries d'Andorra a les directrius Europees.



Pel que fa als empresaris, el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Xavier Altimir, ha valorat que finalment se'ls faciliti informació sobre el contingut de les negociacions i ha aprofitat per recordar que una de les seves demandes prioritàries és que Andorra no perdi, en conseqüència, "la sobirania fiscal".