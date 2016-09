Agents rurals vigilen que els caçadors no passin la frontera

Els agents rurals de Catalunya han establert un dispositiu amb motiu de la celebració de la Setmana de l’isard per vigilar que els 511 caçadors del Principat que hi participen no creuin la frontera.

El cap de l’àrea regional de Lleida del cos, Llorenç Ricou, afirma que “cada dia hi ha quinze agents patrullant” per les “zones conflictives” de les muntanyes. Es tracta d’un desplegament “com el de cada any” i remarca que “fa cinc anys que no passa res”. En cas que els agents rurals trobessin un caçador fora del territori del Principat “se l’interceptaria i comissaria la caça i