L'associació europea està formada per més de 450 ONG de 45 països diferents

Actualitzada 12/09/2016 a les 18:49

Som Com Som ha entrat a formar part avui de l'associació AIDS Action Europe com a membre de ple dret, representant així la primera organització andorrana vinculada al moviment europeu i asiàtic que treballa, en xarxa, per a l'eradicació del VIH. En aquest sentit, des de Som Com Som han assenyalat que "volem treballar, ben estretament, amb el ministeri de Salut i així ho transmetrem al ministre".



AIDS Action Europe és una associació formada per més de 450 ONG provinents de 45 països diferents d'Europa i de l'Àsia Central que té la missió de transmetre els desitjos de les ONG a les institucions guvernamentals a nivell global, continental, estatal i local. A més, gestiona el fòrum de la societat del VIH, entre altres accions.