Martí i el ministre d'Exteriors portuguès parlen de ratificar el CDI

Actualitzada 12/09/2016 a les 06:51

El cap de Govern, Toni Martí, i el ministre d’Afers Exteriors portuguès, Augusto Santos Silva, es van reunir ahir a la localitat del nord de Portugal, Viana do Castelo, on Martí era de visita oficial. Tots dos van tractar de la ratificació del conveni de no doble imposició (CDI) signat pels dos estats. Martí també va explicar a Santos les reformes fiscals dutes a terme per part de l’executiu andorrà, així com l’aposta per l’obertura econòmica. L’agenda en curs de les negociacions per un acord d’associació amb la UE també va estar sobre la taula.