El Colegio Maria Moliner ha quedat inaugurat avui, després d'un estiu de reformes i millores a les instal·lacions de tot l’edifici

Actualitzada 12/09/2016 a les 17:20

El Colegio Maria Moliner, el centre d’educació integrat del sistema educatiu espanyol amb seu a La Margineda i a Fiter i Rossell, ha quedat inaugurat oficialment aquesta tarda. L'acte ha anat a càrrec del secretari d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, Marcial Marín, acompanyat de l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Manuel Montobbio. En nom del ministre d’Educació i Ensenyament Superior hi han assistit l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Jaume Gaytan i el director de Sistemes Educatius i Serveis Escolars, Marc Jover.



Durant l’estiu, el Govern d’Andorra, ha realitzat obres d’adequació a la seu situada a Escaldes-Engordany, s’han reformat els espais destinats a la docència i s’han realitzat millores diverses a les instal·lacions de tot l’edifici. L’aposta del Ministeri d’Educació espanyol passa per una major presència de les llengües, especialment la llengua anglesa, en el seu currículum educatiu. El centre integrat permetrà donar continuïtat a les diferents etapes educatives.



Ahir a la tarda va tenir lloc una reunió bilateral estre Andorra i Espanya, en el marc de la celebració de la 25 Conferència Iberoamericana de Ministres d’Educació, presidida pel ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover i el secretari d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, Marcial Marín. En la trobada es van destacar "les excel·lents relacions en l’àmbit de l’educació entre els dos estats" i es va fer una revisió dels diferents projectes comuns en l’àmbit educatiu, tal com ha explicat Govern en un comunicat. La reunió es va centrar en la recent posada en funcionament del centre integrat Colegio Maria Moliner i es va destacar l’afluència de matrícules que ha tingut en aquest primer curs escolar 2016-2017. Altres aspectes que es van comentar van ser els relacionats a la mobilitat dels estudiants i la voluntat de compartir experiències d’investigació entre ambdós països.