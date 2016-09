Des de la Unió Hotelera asseguren que els establiments estan força més plens quan hi ha actes importants al país

La Unió Hotelera (UHA) aposta per incorporar nous grans esdeveniments al calendari per tal d’ajudar a trencar l’estacionalitat del sector turístic i aconseguir, així, volums de visitants més importants en temporada baixa. Sobretot durant la primavera i la tardor. En aquests períodes l’ocupació se situa per sota del 50%.

Especialment minsa és a la primavera quan, a excepció de l’abril de l’any passat, des del 2011 no s’arriba ni tan sols al 40%. De fet, enguany el nombre de places hoteleres ocupades aquest mes va ser d’un 28,29%, mentre que al maig tan sols del 32,35%. Pel que fa a la