Demòcrates veu “difícil” el pacte en sanitat

Baró creu que el desgast polític que pot generar pot ser la clau perquè no hi hagi consens

Demòcrates per Andorra veu difícil assolir un consens amb la resta de formacions del Consell General per abordar la reforma sanitària. Així ho ha manifestat el president del grup parlamentari, Ladislau Baró, que justifica el fet de poder desgastar políticament el Govern com a principal motiu perquè Liberals, SDP i PS puguin rebutjar l’oferiment de l’executiu.

Amb el dubte encara damunt de la taula de si hi haurà acord, Baró assegura que “tot i que entenc que seria desitjable per a la societat andorrana”, la reforma implicarà executar tot un seguit de mesures “que poden comportar un desgast polític i per