Els diners recaptats seran perquè la Creu Roja compri un desfibril·lador

Per tercer any consecutiu, centenars de persones, entre andor­rans i, sobretot, anglesos residents a Andorra, es van aplegar ahir a la zona de la Caubella, al sector de Pal, per celebrar una nova jornada solidària Fun@Pal, un esdeveniment organitzat pel Club Internacional d’Andorra. Tots els assistents a la jornada van poder realitzar diverses activitats, que van anar des dels jocs infantils i tallers de pintura facial fins a exhibicions canines, concurs del joc d’estirar la corda i venda de pastissos i confitures angleses. Els beneficis obtinguts es destinaran íntegrament a la Creu Roja Andorrana per tal que adquireixi un desfibril·lador