El president de Portugal manifesta la voluntat de visitar el Principat

El cap de Govern, Toni Martí, desplaçat al nord de Portugal per visitar oficialment Ponte de Lima, va coincidir ahir amb el president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. A la trobada van poder tractar temes d’interès comú, com ara la propera ratificació del CDI signat entre els dos estats el setembre del 2015. Martí va voler explicar a Rebelo la transformació de l’economia andorrana i del model fiscal dut a terme els dar­rers anys. També li va expressar l’aposta de l’executiu per la diversificació econòmica i l’obertura a la inversió estrangera.

D’altra banda, segons es va informar des del Govern