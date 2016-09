La costa catalana és la destinació preferent

Barcelona, Salou i Cambrils són les ciutats més triades pels andorrans per passar les vacances

Actualitzada 11/09/2016 a les 06:34

Eloi Tost Andorra la Vella

La costa catalana ha estat el lloc més triat pels andorrans per passar les vacances d’aquest estiu. Això, almenys, és el que es desprèn de les dades facilitades pel portal especialitzat en viatges booking.com, a partir de les reserves que els ciutadans del Principat han realitzat en aquest web. Les tres ciutats més sol·licitades han estat Barcelona, Salou i Cambrils. Lloret de Mar en cinquena posició, Sitges en sisena, Platja d’Aro en setena i Castelldefels en vuitena, completen la radiografia que les platges de Catalunya són el destí preferent.

Les altres destinacions internacionals amb més demanda tampoc no han estat especialment llunyanes. En quarta posició hi ha la capital espanyola, Madrid. De camí cap allà hi ha Saragossa, que ocupa la novena posició. La primera ciutat francesa és Tolosa, en el desè lloc del rànquing, que no inclou ubicacions típicament turístiques com podrien ser Londres o Roma. Possiblement perquè des d’aquest web no es poden reservar els viatges, sinó únicament les estades en diferents tipus d’establiments.



Recomanacions

Pel que fa a les ciutats més recomanades per les famílies andor­ranes, hi ha una clara concordança amb les localitats que més reserves ha rebut en aquest web des del Principat. Cambrils, un municipi que es posiciona clarament com a destinació de turisme familiar, assoleix la primera posició d’aquesta classificació. La segueixen Castelldefels i Peníscola, una localitat de la costa de Castelló que principalment viu del turisme de sol i platja. Altres ciutats d’aquestes característiques, com Salou, Roses, Tossa de Mar i Lloret de Mar, també es troben a la llista. Els deu primers llocs els tanquen Tolosa i Madrid, que ja apareixen entre les més sol·licitades. L’única ciutat de més enllà dels països fronterers del rànquing és Londres, setena.

A banda de les ciutats reservades a booking.com, el portal també ofereix dades dels tipus d’allotjaments turístics més demanats pels internautes del Principat. En aquest sentit, els hotels són el lloc on prefereixen dormir els andor­rans. Els han seguit hostals i pensions, en el segon lloc, i apartaments, en el tercer.

Segons destaca l’empresa creadora de l’informe, hi ha una tendència a l’alça dels apartaments, aparthotels i albergs, especialment seleccionats per les famílies. Tot i això, des d’aquest web no es pot accedir a pisos o habitacions de particulars, que han portat força polèmica en el sector, com els que apareixen a Airbnb. Establiments com els bed & breakfast passen per davant de cases rurals o càmpings.



Por

Les preferències per destinacions properes també s’expliquen per un fenomen que afecta el turisme en l’àmbit global, com és la inseguretat. A Turquia, un país que els darrers anys havia crescut com a opció, la inestabilitat política derivada de l’intent de cop d’Estat n’ha fet retrocedir la demanda. També els atemptats a París de l’últim any han fet que la ciutat francesa hagi perdut un 20% del turisme internacional aquests darrers mesos, tal com va apuntar un estudi del Cabinet Proturisme publicat a principi d’agost. I viatges exòtics que en els darrers anys han estat de moda, segons havien explicat les agències de viatges, tampoc han estat entre els més sol·licitats.