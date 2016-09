Martí visita les ciutats d'origen de molts residents portuguesos

L’objectiu és reforçar les relacions amb aquestes dues localitats

El cap de Govern, Toni Martí, realitza aquest cap de setmana un viatge oficial a Portugal amb la intenció de reforçar les relacions amb les dues localitats d’on procedeixen la majoria dels residents originaris d’aquest país. En concret, ahir, avui i demà serà a Ponte de Lima i Viana do Castelo, on s’entrevistarà amb les principals autoritats dels municipis, responent d’aquesta manera a les invitacions rebudes per l’exe­cutiu.

Avui, la delegació andorrana assistirà a diversos actes organitzats amb motiu de les festes de Ponte de Lima, on coincidirà amb el president de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Demà,