El parapentista ferit al Cubil segueix “estable” i a l'UCI

Actualitzada 10/09/2016 a les 06:51

Redacció Andorra la Vella

El jove que va resultar ferit dimecres mentre practicava parapent a la zona del pic de Cubil es manté “estable”. Segons es va explicar des de l’hospital de la Vall d’Hebron, on segueix ingressat a l’UCI, la seva vida no corre perill i malgrat que durant el cap de setmana no abandonarà la unitat de cures intensives, si l’evolució és favorable dilluns es podria decidir traslladar-lo a planta.

D’altra banda, des del cos de policia es va indicar que no es té constància de l’accident que es va produir quan el noi es va precipitar i va topar amb un arbre.