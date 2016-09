Actualitzada 09/09/2016 a les 06:52

Redacció Andorra la Vella

El Govern invertirà 343.303,67 euros per tirar endavant una nova fase d’instal·lació de barreres dinàmiques per tal de protegir la carretera que va d’Aixovall a Os de Civís de despreniments rocosos. Segons es va informar des del Govern, es tracta d’una zona amb un nivell de perillositat alt i per això s’hi posaran barreres protectores amb una alta capacitat d’absorció d’energia. El termini d’execució és de 18 setmanes.