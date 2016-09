El jove, que es va precipitar i va xocar amb un arbre, esta ingressat a la Vall d’Hebron

Un jove no resident va patir dimecres a la tarda un greu accident mentre practicava parapent a la zona del pic del Cubil. Segons van informar des del cos de bombers, el noi mentre planejava es va veure obligat a fer un aterratge inesperat per causes que encara es desconeixen i va col·lidir contra un arbre. A conseqüència del xoc, el jove va patir diverses fractures costals i contusions a la zona pulmonar i va haver de ser traslladat en helicòpter a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Després de ser atès al centre hospitalari del Principat, ahir al matí els