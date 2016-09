El PS lamenta que se li “ocultés” una qüestió tan important

Els liberals insisteixen en la importància d’aclarir els fets per posar fi a tants “enrenous”

El Partit Socialdemòcrata (PS) va mostrar ahir el seu disgust per les darreres informacions aparegudes sobre les presumptes extorsions als Cierco. “Els que estaven al corrent ens hauran d’explicar per què no se’ns ha informat d’aquestes qüestions”, va explicar el president del grup parlamentari mixt i conseller general del PS, Pere López, tot afegint que “de manera oficial encara no som coneixedors de res”.

López confia en el fet que en les properes setmanes s’aclareixin els fets. “És important que comparegui el cap de Govern, però també d’altres persones. Veiem que DA sembla que també estava al corrent. És una qüestió