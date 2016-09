El Govern destina 151.700 euros a netejar 25 quilòmetres de rius a tot el país

Actualitzada 09/09/2016 a les 06:53

El consell de ministres va adjudicar dimecres els treballs de neteja de residus i vegetació, a més de la restauració de marges dels cursos d’aigua d’Andorra. En total es netejaran uns 25 quilòmetres de rius de les set parròquies després que el departament de Medi Ambient i Sostenibilitat també hagi contactat amb els comuns per conèixer les seves necessitats. Segons es va informar des del Govern l’adjudicació s’ha fet a l’UTE constituïda per les societats Domèstica de Serveis SL i Avet Negre per valor de 151.729 euros. A més, es va destacar que amb la licitació conjunta dels dos serveis s’ha aconseguit un estalvi d’uns 30.000 euros. Els treballs consisteixen en l’extracció d’arbres morts o que presenten un estat deficient per evitar la possible caiguda per vents forts o avingudes d’aigua i es desbrossen els marges i la llera del riu per garantir unes condicions mínimes d’escolament de les aigües en cas de crescuda del nivell del riu.