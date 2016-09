Vives demana unitat per "aprendre a bastir el futur amb fortalesa"

Actualitzada 08/09/2016 a les 12:40

L'Arquebisbe Joan-Enric Vives ha demanat avui durant l'homilia de la missa de Meritxell unitat al poble andorrà per superar "les divergències". Vives ha exposat que "necessitem abraçar-nos de nou com a germans, superar les divergències que puguin sorgir entre nosaltres i aprendre a bastir un futur amb unitat i fortalesa". S'ha mostrat confiat, a més, que el poble andorrà, "sota la protecció de la Mare de Déu de Meritxell, anirà endavant" i trobarà la manera de superar les dificultats "i de fer gran i just el nostre estimat país".



La celebració eucarística, que ha congregat centenars de persones a la basílica de Meritxell, ha estat presidida per l'arquebisbe i secretari per a les Relacions amb els Estats del Vaticà, Paul Richard Gallagher, que participa en els actes de commemoració dels 40 anys del nou santuari. El representant del Vaticà ha vingut, a més, a beneir la reproducció fidedigna de la imatge de la Mare de Déu romànica i el cambril que Andorra dedica a la patrona d'Andorra.



De la seva banda, Gallagher, que durant l'homilia ha recordat la història de la descoberta de la Mare de Déu de Meritxell al segle XI per part d'un pastor de Canillo, ha assenyalat que "Déu no ha volgut estar lluny del poble andorrà i s'hi ha fet proper i ha sortit a trobar-lo a través de la verge de Meritxell".