Una incidència a Andorra Telecom afecta la telefonia fixa

Actualitzada 08/09/2016 a les 11:31

#Avís. Incidència servei telefonia fixa. Afectació aleatòria. Estem treballant per solucionar-ho.Seguirem informant. Disculpeu les molèsties — Andorra Telecom (@AndorraTelecom) September 8, 2016

Una incidència afecta aquest matí el servei de telefonia fixa d'Andorra Telecom. Així n'ha informat la parapública, que també ha explicat que l'afectació és aleatòria i que encara no se'n pot definir l'abast. La companya treballa des d'aquest matí per salucionar l'afectació i espera resoldre-la en les properes hores. Alhora, demana disculpes per les molèsties que pugui ocasionar als usuaris.