Andorra competirà a la final espanyola de la World Robotic Olympiad

Andorra competirà a la final espanyola de la World Robotic Olympiad Kenan Raad i Albert Galindo, guanyadors de la categoria Junior High, preparant el funcionament del robot per la competició de Logronyo ANA / S. F.

Actualitzada 08/09/2016 a les 11:35

Els participants andorrans en la World Robotic Olympiad (WRO), Recrobots i Mechanics Bulls, participaran aquest dissabte a Logronyo a la final nacional espanyola. Els dos conjunts andorrans competiran entre els 42 equips en les finals que donaran accés a la final internacional que se celebrarà a Delhi del 25 al 27 de novembre.



Els equips classificats a la competició d'Aixovall, la final andorrana on van participar 8 equips provinents dels diferents centres educatius d'Andorra, participen en aquesta iniciativa que es troba inclosa dins les activitats escolars. A la final de Logronyo, tal i com es va fer a la final andorrana, el repte dels joves gira al voltant de la gestió de residus i deixalles. Així, els robots degudament programats han de destriar els colors i els itineraris per recollir els elements de colors i dipositar-los als contenidors on pertoca. Els equips andorrans participen en la final del repte en les seves categories Elementary, representats per l’equip de Recrobots (nens de 7 a 12 anys), i Junior High, representat pels Mechanics Bulls (nens de 13 a 15 anys).



Aquesta competició educativa internacional planteja reptes on els alumnes han de demostrar la seva capacitat de resolució de problemes a través del disseny dels ginys i la programació d’un robot al qual se l’encomanen unes missions específiques. La WRO compta amb 15 anys d’existència i en fa 4 que se celebra a Espanya a través de la Fundació EducaBOT. En el cas d’Andorra és la segona ocasió que celebra aquesta competició. Com destaca el seu president i fundador, Carles Soler, “el nombre d’equips participants en aquesta competició formativa de robòtica va creixent cada any. I l’objectiu que es persegueix és, sobretot, que es diverteixin a més de fomentar la creativitat, capacitat de resoldre problemes i el treball en equip, entre d’altres”.



En el transcurs d’aquests dies, l’empresa andorrana Andorobots i el Club Loopa entrenen els equips andorrans que s’han classificat per la final nacional a Logronyo. Joan Rovira, un dels entrenadors del Club Loopa i tècnic que forma els escolars, assenyala com el país seleccionat per la final internacional es tracta generalment sempre de “països que ens porten a nivell de robòtica molts anys d’avantatge”, concretament a l'Àsia. Sobre l'evolució dels alumnes, Rovira comenta com a la final d'Aixovall "han pogut veure on falla el robot, i es poden assajar les possibilitats de la programació".



Els robots compten amb sensor de colors que poden mesurar els tants per cent de la llum reflectida, la llum ambient o llegir els colors bàsics, sensors d'ultrasons que serveixen per mesurar distàncies i el sensors de tacte que detecten els moments en què topa contra els obstacles.



Els alumnes han de resoldre el repte amb un temps limitat, a mesura que van col·locant cubs i així van obtenint els punts de la competició. Andorra Telecom impulsa aquesta activitat amb la col·laboració de les escoles que formen els alumnes dins la seva política de suport a les activitats relacionades amb l’àmbit formatiu en ciència i tecnologia.