El projecte definitiu posa en valor el soterrani, on s’ubicarà un auditori i un aparcament, i es defineix una zona adjacent per a vianants

El projecte The Cloud, l’edifici emblemàtic d’Andorra Telecom, guanyarà més de 5.000 metres quadrats d’espai que s’uniran als 10.000 previstos inicialment. A una gran plaça que envoltarà l’immoble i a un pas semisoterrat que unirà els carrers adjacents que es reconvertiran en zona exclusiva per a vianants, s’afegiran un auditori amb capacitat per a 376 persones i un aparcament amb 35 places al soterrani. Els canvis els van presentar ahir el ministre de Telecomunicacions i president del consell d’administració d’Andorra Telecom, Jordi Alcobe, i el director general de l’operadora, Jordi Nadal, que van estar acompanyats del director i l’arquitecte del