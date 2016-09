L'arquebisbe Paul Gallagher marca la celebració de la Diada de Meritxell

El secretari per a les relacions amb els estats fa una visita institucional de dos dies al Principat

Redacció Andorra la Vella

La celebració de la Diada de Meritxell està marcada enguany per la visita de l’arquebisbe secretari per a les relacions amb els estats del Vaticà, l’equivalent a un ministre d’Exteriors, Paul Richard Gallagher, convidat pel Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i pel Govern. Gallagher arriba avui a Andorra, on mantindrà una entrevista amb el cap del Govern, Toni Martí, i, posteriorment, amb el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya. A continuació visitarà el Consell General, on mantindrà una reunió amb el síndic general, Vicenç Mateu. Durant la Diada, Gallagher presidirà la festa de la Mare de Déu de Meritxell, acompanyat per Vives, i en el decurs de l’eucaristia (a partir de les onze del matí) seran beneïts el nou cambril i la nova imatge de la verge, coincidint amb el quarantè aniversari del nou santuari. Aquest nou cambril ha estat projectat, coordinat i dirigit pel despatx d’arquitectura i enginyeria Pol-Nadal-Boix de Canillo, sota la promoció del Bisbat d’Urgell, del Govern, del comú de Canillo i del santuari basílica de Meritxell. La seva implantació vol incorporar, d’una banda, la idea i funció del cambril tradicional del vell santuari, que es va cremar el 1972, i, de l’altra, vol respectar les relacions geomètriques i el disseny realitzat per l’arquitecte Ricard Bofill, que va preveure una planta amb lliure circulació i proximitat entre totes les seves parts.

A mitjan juny, el ministre Gilbert Saboya va visitar el Vaticà per tal de preparar l’agenda de la visita, la de major rang de la Santa Seu que mai ha rebut el Principat. Gallagher va néixer a Liverpool (Anglaterra) l’any 1954. Doctor en dret canònic, el 8 de novembre del 2014 el Papa Francesc el va nomenar secretari per a les relacions amb els estats.

Quant a altres actes de la Diada de Meritxell, avui a les nou de la nit se celebrarà una vetlla al santuari i demà a les nou del matí el síndic general farà el tradicional discurs a Casa de la Vall.