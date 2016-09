El secretari per a les Relacions amb els Estats del Vaticà visita el Principat en el marc de la diada de Meritxell

Actualitzada 07/09/2016 a les 20:52

El secretari per a les Relacions amb els Estats del Vaticà, Paul Richard Gallagher, visita el Principat amb motiu del Dia de Meritxell, i ha aprofitat per reunir-se aquesta tarda amb el ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya; el cap de Govern, Toni Martí, i el síndic general, Vicenç Mateu, en diferents trobades.



A la sortida de la primera d'elles, Gallagher ha volgut fer èmfasi en les bones relacions que mantenen Andorra i el Vaticà, i ha destacat la preocupació del Papa Francesc pel futur d'Europa, en aquests moments de dificultats econòmiques i socials. Per la seva banda, Saboya ha mostrat l'interès del Govern en la matèria explicant-li el procés d'acostament amb l'acord d'associació. En aquest sentit, també han debatut sobre el concepte de sobirania i la importància d'adaptar-se a l'evolució dels entorns, ja que “les tendències globals acaben imposant-se a tothom i per part d'Andorra té molt sentit estar integrats en les estructures on es prenen les decisions importants”.



Un altre dels temes destacats durant la reunió ha estat la situació dels refugiats. El ministre d'Afers Exteriors ha explicat la prioritat del Govern de tenir un marc legal abans d'acollir-los i s'ha mostrat convençut que abans que finalitzi l'any serà possible regular la situació d'aquestes persones, perquè puguin gaudir de tots els drets i deures de forma definida.



Finalment, un altre dels temes que Gallagher ha volgut tractar és la preocupació del Sant Pare pels valors i principis que avui dia es troben en crisi, com ara l'emergència dels populismes a Europa o els discursos d'intolerància. Saboya ha recordat que Andorra porta a terme algunes iniciatives per demostrar les seves capacitats d'integració i d'implementació dins el marc educatiu de les competències sobre societats democràtiques.



Després de la visita al Govern, Gallagher s'ha dirigit a Casa de la Vall per reunir-se amb els síndics generals, Vicenç Mateu i Mònica Bonell.



Paul Richard Gallagher oficiarà la missa de Meritxell, coincidint amb els 40 anys de la construcció i consagració del nou Santuari.