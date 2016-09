Fenoll espera que la llei per acollir els vint refugiats tingui un suport ampli al Consell

La secretària d'Estat assegura que el text normatiu està "molt avançat"

El Consell General haurà d’aprovar un text legal de caràcter transitori i 'ad hoc' per poder donar acollida a la vintena de refugiats que el cap de Govern va comprometre’s a portar a Andorra fa tot just un any, i que va centrar l'actualitat política del Dia de Meritxell de l'any passat. Segons la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació s’han analitzat diferents vies i tipus legals per poder portar els refugiats al país. Malgrat no tenir una legislació interna que ho preveiés prèviament, Fenoll ha reconegut que “ens hem trobat amb problemes a nivell internacional: no formem part de la Unió Europea ni de l’espai Schengen i no tenim una legislació pròpia que ho contempli”.



Per resoldre aquesta circumstància, que és l’absència al país de l’estatus de refugiat i asilat que estableix la Convenció de Ginebra del 1951, la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació ha detallat que són els ministeris d’Interior i Exteriors els que es troben preparant el text legal “que està bastant avançat” perquè les persones refugiades puguin ser reconegudes legalment a a nivell internacional.



Fenoll espera que aquesta llei que serà debatuda al parlament compti amb el màxim suport dels grups. La secretària d’Estat ha recordat que han estat diferents les converses mantingudes pel ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, amb els estats francès i espanyol “perquè només poden arribar per aquests dos països”, ha aclarit. Així mateix, també recorda que és en aquests dos estats a qui es va confiar la recollida i les derivacions dels refugiats cap al país. Finalment, Fenoll es mostra convençuda que “estem en via de resolució molt immediata, però són temes complexes perquè estem parlant d’una causa internacional com són els refugiats”.