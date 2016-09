La corporació convocarà un concurs obert a empreses internacionals a l’octubre i farà la concessió a final d’any

El comú privatitzarà el Centre de Congressos d’Andorra la Vella i obre la porta que es pugui convertir en la seu del casino que vol per a la capital. La majoria ha decidit convocar un concurs perquè les empreses que ho vulguin presentin projectes per executar a l’espai i a la sala polivalent, que en global sumen uns 5.000 metres quadrats. La proposta, que s’aprovarà al consell de comú del 22 de setembre, serà oberta i de caràcter internacional, si bé es prioritzaran les empreses nacionals. La intenció de l’equip de govern és convocar el concurs a començament d’octubre per