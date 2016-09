Detingut un contrabandista reincident després de donar-se a la fuga

L'home, romanès resident a Castelló, va protagonitzar una persecussió en cotxe a Solsona, posant en perill la resta de conductors

Actualitzada 07/09/2016 a les 14:25

La guàrdia civil va detenir ahir al matí a la Seu d'Urgell un contrabandista reincident després que el passat 31 d'agost es va donar a la fuga quan va ser enxampat amb més de 1.600 paquets de tabac de contraban procedent d'Andorra. L'home, que respon a les inicials R. H., té 57 anys, és de nacionalitat romanesa i resident a Castelló, segons les dades facilitades avui pel cos d'ordre espamyol.



Els fets, tal com han detallat des de la guàrdia civil, va tenir lloc dimecres de la setmana passada. Cap a les 22.30 hores els efectius van localitzar un turisme Opel Astra estacionat a les immediacions de Solsona ocupat únicament per una persona i en apropar-s'hi van reconèixer R. H., amb antecedents previs per contraban. Els agents van sospitar que possiblement duria de nou tabac de contraban i en donar-li l'alto l'home va efectuar una maniobra evasiva per evitar ser detingut. L'home es va donar a la fuga amb el cotxe, envaint en reitarades ocasions el sentit contrari de la via i posant en perill altres conductors, que van haver de maniobrar per evitar un xoc frontal amb el vehicle fugat. Després d'uns quilòmetres i en no aconseguir evadir la policia, el contrabandista finalment va optar per abandonar el vehicle i emprendre la fugida a peu per una zona boscosa de difícil accés. Allà els agents li van perdre la pista. Al vehicle, però, van localitzar 1.620 paquets de tabac guardats amb bosses de plàstic i valorats en 6.966 euros.



No va ser fins ahir, i fruit de la investigació iniciada després dels fets, que l'home va ser detingut. Prop de les 11 del matí el van enxampar a la Seu d'Urgell, on va ser detingut per delictes continuats de contraban, un altre contra la seguretat del trànsit, atemptat a l'agent de l'autoritat i danys.



Contrabandista habitual

Es dóna la circumstància que el detingut, és un contrabandista reincident. Segons ha detallat la policia, durant aquest any se li han de la confiscat en quatre actuacions dutes a per terme a Lleida, 7.670 paquets de tabac i 2.240 grams de picadura de tabac, una mercaderia valorada en 33.162 euros. La darrera, i la més important, va ser fa just dues setmanes, quan se li van incautar 3.910 paquets de tabac valoratss en més de 16.000 euros.