16 alumnes, al nou programa laboral de l'escola de Meritxell

Les classes teoricopràctiques començaran a final d’aquest mes al centre de formació professional

Actualitzada 07/09/2016 a les 06:50

Sònia Bagudanch Andorra la Vella

Un total de 16 persones es beneficiaran del programa Fent camí que impulsa l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) per facilitar la inserció laboral de joves discapacitats d’entre 16 i 21 anys. El projecte es desenvoluparà al centre de formació professional i es posarà en marxa a final d’aquest mes, després que ja s’hagin adequat les aules i s’hagi adquirit el material necessari per a la docència, segons va indicar ahir la directora del centre, Celine Mandicó. Tal com va especificar, els mòduls s’estructuraran en dues fases, una de teoricopràctica i una altra de treball dels joves amb les empreses col·laboradores.

Mandicó va assenyalar que ja s’han tancat acords amb diverses iniciatives privades disposades a formar els alumnes, però va remarcar que encara s’estan mantenint contactes. “Tenim empreses que ja estan col·laborant, però és un treball que encara s’ha d’anar movent”. Segons va dir, es formaran els joves en “continguts transversals per capacitar-los de cara a poder afrontar amb èxit la inserció laboral”. En aquest sentit, en un primer terme les classes se centraran en la millora de les habilitats socials i laborals per després passar a especialitzar-se en el camp que esculli l’estudiant.

“Hi haurà continguts més concrets segons les especialitats que vulguin prendre en un moment donat”, va afirmar, de manera que va assegurar que es tindran en compte “les preferències” dels joves. “Es veurà cap a on es volen encaminar professionalment i a partir d’aquí desenvoluparem els mòduls”, va detallar, tot afegint que es perfilaran les classes “segons el perfil professional de cada noi”.