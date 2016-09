James Cristopher Flowers explica a Toni Martí que la banca nacional es troba en bona posició per créixer en el futur

James Cristopher Flowers, el multimilionari impulsor i conseller delegat del fons JC Flowers que ha comprat Vall Banc, no acostuma a prodigar-se en les trobades públiques. Té al·lèrgia a les reunions amb càmeres i als mitjans de comunicació en general. És difícil veure’l. Ahir, però, va fer tour per Andorra sense voler una roda de premsa. Flowers es va reunir amb els professionals de Vall Banc, a qui va trametre la confiança en les perspectives del banc per al futur. I també va mantenir una trobada amb Toni Martí i Gilbert Saboya a l’edifici administratiu del Govern. També hi van