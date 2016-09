Govern trasllada l'escultura 'Incomunicació', de Joan Brossa, al Consell General

L’escultura Incomunicació, de Joan Brossa, instal·lada fins a l’inici de les obres de The Cloud davant de la seu d’Andorra Telecom, s’ha traslladat al vestíbul inferior del Consell General. L’obra està formada per una paret de totxos que parteix en dos una taula. “Volem que serveixi de recordatori per a tots els que passen per aquí que és del que ens hem d’allunyar. Al mig d’una taula no hi pot haver un mur”, va justificar el síndic general, Vicenç Mateu, en la presentació de la nova ubicació de l’escultura.

La nova llar de l’obra es troba en l’accés a institucions com