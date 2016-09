FEDA Cultura recapta gairebé 3.000 euros per a Unicef

La quantitat pertany només al primer mes de la campanya #aranopodemparar contra la mortaliltat infantil

FEDA Cultura ha aportat 2.922 euros a la campanya d'Unicef Andorra #aranopodemparar contra la mortalitat infantil. Amb cada visita al MW Museu de l’Electricitat i al Camí Hidroelèctric d’Engolasters, es donen dos euros a la campanya benèfica, i, a més, tothom qui ho vulgui pot realitzar donatius a través del web www.feda.ad i diversos bàners inserits a la premsa digital nacional, o bé físicament a la guardiola col·locada a l’entrada del MW Museu de l’Electricitat. En aquest sentit, els treballadors de la companyia visitaran el Camí Hidroelèctric d’Engolasters el proper dijous 15 de setembre per una bona causa amb l’objectiu d’implicar a tothom en aquesta iniciativa.



Amb aquesta acció, FEDA Cultura, compromesa amb el desenvolupament sostenible, contribueix a lluitar contra una de les principals causes de mortalitat infantil. Actualment la desnutrició causa la meitat de les morts d’infants menors de cinc anys que es produeixen al planeta. De fet, 17 milions d’infants al món pateixen desnutrició aguda greu causada per la manca d’aliments i amb prevenció i un tractament adequat es poden salvar moltes d’aquestes vides.



FEDA Cultura ha demostrat la seva vessant solidària amb contínues col·laboracions amb Unicef. Una de les més destacades és la creació d’un espai interactiu que es va obrir durant la campanya ‘El repte dels 70.000’ per lluitar també contra la desnutrició infantil. Gràcies a les aportacions fetes es va poder tractar aquesta xacra social durant més de 10.000 dies al Camerun i a Mauritània, ja que el tractament diari val aproximadament un euro i dura tres setmanes.