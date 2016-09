El projecte 'The Cloud' amplia la superfície en 5.000 metres quadrats

Actualitzada 06/09/2016 a les 17:03

Andorra Telecom ha presentat nous detalls del projecte de l'edifici The Cloud, que es començarà a construir a partir del mes de març del 2017, i que ocuparà al voltant de 15.000 metres quadrats. El president del Consell d'Administració de l'empresa, Jordi Alcobé, ha explicat que inicialment s'havia previst una superfície de 10.000 metres quadrats però s'han aconseguit guanyar 5.000 metres que permetran treure un major rendiment al subsòl, amb la creació d'un pàrquing de 35 places, un auditori o la redefinició dels carrers adjacents perquè es converteixi en una zona de pas que comuniqui l'avinguda Meritxell, amb Riberaygua i Travesseres i carrer Prada Ramon. En total, The Cloud disposarà de 6.653 metres quadrats d'espais públics de vianants al seu voltant. Alcobé ha insistit en la necessitat de revitalitzar una de les zones més emblemàtiques del país, amb un projecte “conjunt, integrador i que doni vida i activitat més enllà del contingut de l'edifici”.

L'arquitecte del projecte, Gerard Arias, ha explicat que a mitjans de novembre es posarà en marxa la tercera fase que preveu l'enderroc total de l'edifici comercial d'Andorra Telecom, així com la construcció dels exteriors, l'estructura i les instal·lacions de l'edifici entre març del 2017 i març del 2019. D'una altra banda, el gener del 2018 es pretenen començar els treballs de la quarta fase que contempla l'acabament dels interiors de l'edifici que esperen que estigui enllestit el juliol del 2019.Totes les fases s'han planificat amb l'objectiu de reduir l'impacte de pols i soroll, i així ho avalen les certificacions internacionals Leed Or i Regenera Andorra, que segons ha explicat el director del projecte, Cerni Areny, vetllen per la sostenibilitat i la integració amb l'entorn, tant durant el procés constructiu com l'explotació posterior.El The Cloud albergarà una zona comercial amb marques de referència, una àrea d'espai cultural amb exposicions de caràcter innovador, una zona gastronòmica panoràmica en l'última planta, i una zona d'oficines, a més de les dependències d'Andorra Telecom i parc tecnològic. És per això que el director general de la companyia, Jordi Nadal, s'ha mostrat confiat que l'edifici doni feina a unes 300 persones, a més d'acollir a 150 dels seus treballadors.Nadal també ha aprofitat per anunciar que a partir del 19 de setembre, les oficines comercials d'Andorra Telecom es traslladaran al carrer Prat de la Creu número 2 mentre durin les obres, i la resta de treballadors que es trobaven a l'actual edifici de l'avinguda Meritxell, han estat traslladats a les dependències de Santa Coloma.La presentació del projecte ha anat acompanyada del llançament d'un vídeo sobre el nou edifici, amb una recreació de l'aspecte exterior que tindrà i una explicació sobre els espais amb què comptarà.