Bartumeu es reuneix amb el representant del copríncep francès

Jean Pierre Hugues, que ocpua el càrrec des de fa unes setmanes, rep el president d'SDP a París

Actualitzada 06/09/2016 a les 16:57

Jaume Bartumeu ha viatjat avui a París per mantenir una reunió amb Jean Pierre Hugues, director de gabinet del president de la República Francesa, François Hollande, i representant personal del copríncep francès des de fa unes setmanes.



En la seva primera visita institucional a Andorra, a principis d'estiu, Hugues ja es va trobar amb el conseller general d'SDP, Víctor Naudi, així com amb la resta de portaveus de les forces polítiques representades al Consell General en el marc d'entrevistes que va realitzar. El president d'SDP ha reiterat la "ferma voluntat d'acostament a la Unió Europea" que manté el seu partit.



Però el punt principal de la reunió, i que recull el comunicat d'SDP en què s'explica la reunió a París, ha estat quan Bartumeu ha explicat a Hugues que el govern de DA "ha deixat instal·lar una mena de regència externa que busca dirigir els sectors principals de l'economia del país, arribant a posar els seus propis homes, tots espanyols, en llocs de rellevància de l'administració pública andorrana, com tributs, el gabinet jurídic, la sanitat, el sistema hospitalari, l'AREB avui i l'INAF demà".



L'excap de govern ha expressat així la preocupació del seu partit pel que fa al "manteniment de l'esperit paritari en les tradicionals relacions d'equilibri amb els Estats veïns, que estableix l'article 44 de la Constitució".



L'entrevista entre Bartumeu i Hugues ha estat sol·licitada per la Comissió de Política Nacional d'SDP que presideix el líder del partit. També el director de gabinet de la representació del copríncep francpes, Pascal Escande, era present en la reunió que ha començat a les 15h al Palau de l'Elysée i que ha tingut una hora de durada.