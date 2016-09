Andorra, camp de proves

El Principat acollirà del 19 al 21 de setembre un congrés sobre intel·ligència artificial i del 22 al 24 unes jornades de noves tecnologies.

L’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) ha escollit Andorra, concretament Caldea i Vivand, per realitzar una prova pilot d’un vehicle autònom personal que circularà sense conductor. No es tracta d’un cotxe, sinó d’una mena de tricicle que pot ser conduït per una persona o circular autònomament per un carril bici fins a un punt escollit pel propietari. El vehicle, que pot ser impulsat per un motor elèctric o a pedals, tindria entre els seus possibles clients les empreses de paqueteria, que el podrien usar per fer tasques de recollida i entrega. Un client particular, a més d’utilitzar-lo per traslladar-se, el podria