L'obra 'Incomunicació', emplaçada al vestíbul del Consell General

L'escultura de Joan Brossa es trasllada des de l'edifici d'Andorra Telecom, on ha estat els darrers 22 anys

Actualitzada 05/09/2016 a les 18:00

El vestíbul del Consell General per l'entrada de la plaça Lídia Armengol és d'ara en endavant la nova llar de l'escultura 'Incomunicació' de Joan Brossa, adquirida l'any 1994 per l'aleshores ministre de Cultura Ramon Serra després que el Govern i l'Ajuntament de Barcelona establissin relació amb l'organització d'una exposició de l'artista català. Inicialment coneguda com a 'Capvespre', l'escultura consta d'una taula de bronze travessada per un mur de totxanes, motiu pel qual de seguida va passar a anomenar-se 'Incomunicació'. Tal com ha recordat la ministra de Cultura, Olga Gelabert, es tracta d'una obra especialment dissenyada per a Andorra i, de fet, el model de la taula està inspirat en la d'un barber que estava instal·lat al costat de la Casa d'Areny Plandolit d'Ordino.



Quan es va haver de traslladar l'escultura, que durant 22 anys s'ha situat davant de l'edifici d'Andorra Telecom de l'avinguda Meritxell, a causa de l'inici de les obres de l'edifici 'The Cloud', el ministeri no sabia on reubicar-la fins que el síndic general va oferir l'espai del Consell General. Vicenç Mateu ha reconegut que el seu emplaçament originari era un lloc amb sobreabundància d'objectes cosa que la feia poc visible, i espera que el nou indret permeti que sigui donada a conèixer entre el públic que hi transita, ja que no només és l'accés al parlament, sinó també d'institucions com el Raonador del Ciutadà, l'Agència de Protecció de Dades o la UIFAND.



En aquest sentit, el síndic confia que la presència de l'obra 'Incomunicació' al Consell General sigui "una forma de recordar el que no ha de ser, el que hauríem d'evitar". De fet, ha admès que d'incomunicació "n'hi ha a tot arreu, no només al Consell General", i ha aprofitat per demanar que es faci un esforç per reduir-la, coincidint amb l'inici d'un nou curs polític que augura "intens", amb una "tardor moguda". En aquest sentit, ha assenyalat que a banda de l'afer BPA, els temes que centraran l'activitat seran el nou model sanitari, l'acostament amb Europa i la reforma de les competències.