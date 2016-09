Els nou curs lectiu arrencarà amb totes les escoles a punt

Les principals novetats són el centre espanyol unificat i les noves instal·lacions a Canillo

El curs escolar arrencarà divendres 9 de setembre i ho farà, segons va avançar al Diari el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, amb totes les instal·lacions a punt. “Els principals canvis que hi ha aquest curs són el centre integrat espanyol que desenvoluparà la seva activitat a Escaldes i la inauguració de l’escola andorrana i francesa de Canillo”, va indicar el ministre, que d’aquest segon cas hi va afegir que “es tracta de la gran obra que ens faltava pel que fa a país”. El Govern també ha realitzat obres d’adequació al centre integrat espanyol per “ajudar-los al