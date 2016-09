Lackner considera que no seria “una mala idea” aplicar la mesura en aquelles zones on hi ha més massificació

L’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic (AEAT) estaria disposada a acceptar una moratòria per evitar que el sector continuï creixent en aquelles zones del país on ja hi ha més massificació. Així ho va explicar al Diari la presidenta de l’associació, Valérie Lackner. “Una moratòria? Per què no. No seria mala idea”, va indicar, acotant, però, l’àmbit d’aplicació. “A les pistes hi ha molts apartaments? Doncs moratòria”, va manifestar amb referència a una mesura que s’ha aplicat també a Barcelona davant la gran proliferació d’apartaments turístics a la ciutat catalana.

No obstant això, en cap cas consideren que tingui raó de ser la