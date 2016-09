El Copríncep Vives demana ètica al país i a les “finances”

L’arquebisbe d’Urgell, malgrat “ser complex”, insisteix a acollir refugiats

El Copríncep episcopal i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, va demanar ahir “ètica” en el camp de les finances en referir-se al missatge que donarà dijous en la Diada de Meritxell. Ho va indicar al santuari, on va presidir la inauguració d’una exposició de Bíblies de la col·lecció privada de Pere Roquet. “Volem ser un país que sigui conegut pel seu rigor ètic i hem de ser excel·lents amb un comportament virtuós i en els temes d’ètica en tots els camps de la vida humana”, va assenyalar el Copríncep, que hi va afegir que no s’ha de ser ètic “només en