Detinguts dos joves per amenaçar i agredir una patrulla de la policia

Entre els set arrestats durant la setmana passada també hi ha una dona per una agressió conjugal

Actualitzada 05/09/2016 a les 12:58

La policia va detenir un total de set persones durant la setmana passada. Dues d'aquestes són dos andorrans de 23 i 24 anys, com a pressumptes autors de delictes contra la funció publica, contra la integritat física i moral, contra la llibertat i contra l'honor. Els fets van tenir lloc ahir a la matinada quan una patrulla es trobava finalitzant una intervenció a l'exterior d'un local d'oci d'Escaldes-Engordany. "Els dos interessats es van apropar amb una actitud arrogant, desafiant i agressiva, proferint injuries, amenaces i agressions a la patrulla interventora", ha explicat el cos en un comunicat.



Una altra de les persones detingudes és una resident portuguesa de 51 anys, com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic. Dimecres passat a la matinada una patrulla de la policia va ser requerida per una gressió conjugal en un domicili particular.



El mateix dia a la tarda a l'encreuament de Grau Roig (Encamp), un resident espanyol de 31 anys va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra l'Administració de Justícia per crebantament d'una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.



Altres detencions

Dissabte a la matinada una resident portuguesa de 52 anys va ser arrestada per conduir amb una taxa d'alcohol de 1'68 g/l. Es va requerir els serveis de la policia després d'un accident on es van causar danys materials.



Dues persones més han estat detingudes a la frontera hispono-andorrana del riu Runer per estar en possessió de drogues. Dimarts al matí es va aturar un andorrà de 18 anys, que accedia al Principat a l'interior d'un turisme particular, en possessió de 0'4 grams de d'èxtasis. I dijous al matí, un no resident argenti de 27 anys que accedia al Principat a l'interior d'un autobús de línia regular, en possessió de 1'4 grams d'èxtasis i 1 gram de marihuana.