Fitch diu que l''afer BPA' ja no amenaça l'economia nacional

L’avaluador manté la qualificació d’Andorra en BBB i perspectiva estable

Fitch destaca en l’informe d’avaluació que la crisi de BPA ja no suposa un element de vulnerabilitat per a l’economia del Principat, segons la nota de premsa. L’economia nacional ha deixat d’estar afectada per l’afer BPA “després que l’AREB resolgués amb èxit la venda de Vall Banc al grup JC Flowers”. L’agència estableix que la crisi arran de la nota del Tresor dels Estats Units contra Banca Privada “ha tingut un impacte limitat en la resta de bancs del país”, ja que finalment durant l’any passat van acabar pujant un 2,9%. Destaca que els dipòsits dels bancs suposen set cops