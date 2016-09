Dos-cents cotxes elèctrics més, l'any que ve

Alcobé es reunirà amb l’alcalde de la Seu per parlar de l’aeroport i Andorra hi invertirà

El ministre de Transports, Jordi Alcobé, va avançar ahir que l’objectiu de l’executiu és aconseguir que es venguin 200 cotxes elèctrics, en la nova dotació del pla Engega. “Volem arribar a més de 500 cotxes en tres anys”, va asse­nyalar el ministre, que va quantificar en 160 els que s’han venut enguany.

Tot i això, Alcobé no va concretar quin pressupost hi destinarà el Govern per al 2017, si bé cal recordar que al milió d’euros previstos inicialment per a aquest any ja es van avançar 300.000 euros més de l’any vinent. Amb el nou programa d’ajuts, el ministre va detallar