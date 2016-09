Actualitzada 03/09/2016 a les 06:39

La Gelateria Italiana va dur a terme ahir una jornada solidària per recaptar fons per als afectats pel terratrèmol d’Itàlia. Per cada gelat venut es recollia un euro. A falta del recompte final, des de l’establiment es calculava que s’haurien recaptat uns 400 euros.