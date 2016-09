Les càmeres d’Indústries Montanya van gravar la trobada entre Higini Cierco i Celestino Barroso, agregat d’Interior de l’ambaixada espanyola

L’agregat d’Interior de l’ambaixada espanyola, Celestino Barroso, va contactar amb Higini Cierco el maig del 2014 per instar-lo a mantenir una reunió a Madrid amb “una gent”. La xerrada entre els dos va tenir lloc al carrer interior d’Indústries Montanya. El funcionari espanyol no va voler pujar al despatx al·legant que la conversa seria ràpida. Barroso va afegir que si no s’acceptava anar a Madrid a escoltar el que els havien de proposar els bancs on la família Cierco era accionista majoritària (BPA i Banco Madrid) “moririen”. I Barroso va advertir que els “americans” ja estaven al cas i sabien