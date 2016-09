Todt va pronunciar ahir la darrera ponència de la universitat d'estiu, centrada a com reduir els accidents de trànsit i fer m és segures les carreteres arreu del món

Com a enviat especial per a la seguretat viària de l’ONU, viatja per tot el món intentant que els governs prenguin consciència d’una problemàtica que és la principal causa de mortalitat per als joves d’entre 15 i 29 anys en l’àmbit global.



Ha tingut trobades amb institucions andorranes?

Amb l’ACA parlem regularment. És una petita organització però molt activa, treballa braç a braç amb el RACC (Reial Club Automòbil de Catalunya) i ha posat la seguretat viària a la seva agenda. És el vincle entre els conductors i el Govern. La majoria dels governs desafortunadament encara no han fet prou per combatre