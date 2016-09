El ministre d'Educació, Èric Jover, destaca la necessitat de transversalitat a Govern i a les administraciós a l'hora d'atènyer objectius

Finalitza la Universitat d'Estiu d'Andorra La Universitat d'Estiu d'Andorra va cloure l'edició d'enguany ahir a la tarda. Han estat quatre dies de debats al voltant del desenvolupament sostenible, amb personalitats internacionals de l'àmbit del medi ambient.

Actualitzada 02/09/2016 a les 09:35

El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha estat el responsable de cloure la 33a edició de la Universitat d'Estiu i ho ha fet destacant la qualitat dels debats generats i el nivell dels ponents. A més ha remarcat que s'han posat sobre la taula els reptes de l'agenda 2030 i la voluntat d'Andorra per treballar per assolir-los. Un altre aspecte que ha destacat és la transversalitat amb la qual cal treballar. El moderador de la cita, Jean-Paul Marthoz, ha conclòs cinc idees d'aquestes jornades: la necessitat de pensar la complexitat; la interconnexió del món; la necessitat de pensar a llarg termini; que el desenvolupament sostenible és un repte ètic i "el sentiment que no és massa tard per al pitjor escenari".